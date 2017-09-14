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14.09.2017 13:00 Обладателями двух наград стали актеры тульского Театра-студии «МЮСЛИ» Светлана Ковалькова





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Пятнадцать актёров театра-студии «Мюсли» обычные ребята, не профессиональные актёры играли на зарубежных сценах клоун-мим-спектаклем «Тормашки! Обратная сторона Земли». Тульский спектакль был самым интернациональным. Пантомима о волшебном мире, который создаётся буквально на глазах зрителей: появляются звёзды, солнце, планету заселяют добрые чудаки.



Но помимо выступлений за рубежом наши земляки принимали участие в танцевальных мастер-классах, перенимали опыт актёрского мастерства. Сейчас же, вернувшись с гастролей, сразу приступили к репетициям. В городском концертном зале готовятся к новому сезону и приглашают в свою дружную команду всех желающих.



Дарья Зайцева учится на архитектора, занимается танцами, вокалом и ходит в театральную студию. На всё время находит. А вот теперь и награда с международного фестиваля, прошедшего в Болгарии нашла и её «Лучшая женская роль второго плана». А приз за лучшую мужскую роль получил также актёр тульского театра.Пятнадцать актёров театра-студии «Мюсли» обычные ребята, не профессиональные актёры играли на зарубежных сценах клоун-мим-спектаклем «Тормашки! Обратная сторона Земли». Тульский спектакль был самым интернациональным. Пантомима о волшебном мире, который создаётся буквально на глазах зрителей: появляются звёзды, солнце, планету заселяют добрые чудаки.Но помимо выступлений за рубежом наши земляки принимали участие в танцевальных мастер-классах, перенимали опыт актёрского мастерства. Сейчас же, вернувшись с гастролей, сразу приступили к репетициям. В городском концертном зале готовятся к новому сезону и приглашают в свою дружную команду всех желающих.











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