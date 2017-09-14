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14.09.2017 12:47 В Тулу приехал потомок двух знаменитых российских дворянских родов Елена Панова





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Он родился в конце 1930-х годов во Флоренции, но когда ему исполнилось 20 лет, семье пришлось покинуть уже ставшую родной Италию и перебраться в Соединенные Штаты. Это было тяжело и трудно, спасло лишь то, что на новом месте им сразу встретились такие же русские представители дворянских фамилий. «Мой отец был певцом. В составе хора донских казаков он объехал всю Европу. Учился пению в Италии», - рассказывает доктор математических наук, вице-президент Благотворительного Фонда Л.Н. Толстого Андрей Кочубей.



По отцовской линии Андрей Сергеевич потомок сразу двух российских династий Кочубеев и Волконских. Он – праправнук князя-декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Летом в Иркутске открылась выставка о жизни и судьбе дочери декабриста – Елене. Андрей Сергеевич приезжал из Соединенных Штатов на презентацию и передал в экспозицию часть семейного архива.



Андрей Сергеевич – доктор математических наук. В Соединенных Штатах он является одним из руководителей Благотворительного фонда Льва Толстого в штате Нью-Йорк. Организацию основала еще в 1939 году младшая дочь писателя Александра. За это время фонд не переставал действовать. Основное направление его работы – помощь русским переселенцам из других стран.



Он впервые побывал на родине своих предков Волконских в Ясной Поляне четыре года назад. С тех пор уже несколько раз приезжал в Тулу. Андрей Сергеевич Кочубей – потомок русских эмигрантов, дворянского происхождения.Он родился в конце 1930-х годов во Флоренции, но когда ему исполнилось 20 лет, семье пришлось покинуть уже ставшую родной Италию и перебраться в Соединенные Штаты. Это было тяжело и трудно, спасло лишь то, что на новом месте им сразу встретились такие же русские представители дворянских фамилий. «Мой отец был певцом. В составе хора донских казаков он объехал всю Европу. Учился пению в Италии», - рассказывает доктор математических наук, вице-президент Благотворительного Фонда Л.Н. Толстого Андрей Кочубей.По отцовской линии Андрей Сергеевич потомок сразу двух российских династий Кочубеев и Волконских. Он – праправнук князя-декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Летом в Иркутске открылась выставка о жизни и судьбе дочери декабриста – Елене. Андрей Сергеевич приезжал из Соединенных Штатов на презентацию и передал в экспозицию часть семейного архива.Андрей Сергеевич – доктор математических наук. В Соединенных Штатах он является одним из руководителей Благотворительного фонда Льва Толстого в штате Нью-Йорк. Организацию основала еще в 1939 году младшая дочь писателя Александра. За это время фонд не переставал действовать. Основное направление его работы – помощь русским переселенцам из других стран.









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