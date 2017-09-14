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14.09.2017 12:03 Сегодня на Куликово поле вновь съезжаются любители ратных боев "Вести-Тула"





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Происходить это будет на берегу Дона у деревни Татинки, рядом с легендарными бродами, по которым русские ратники переправлялись к месту битвы. Фестиваль будет проходить по 16-е сентября включительно, подробная программа - на сайте музея.







На Куликовом поле начинаются торжества в честь годовщины судьбоносного сражения! Сегодня стартует Международный военно-исторический фестиваль. В сегодняшней программе - открытие ярмарки в 15 часов и первый тур поединков и массовых боевых столкновений, многоборье стрелков и копейные состязания.Происходить это будет на берегу Дона у деревни Татинки, рядом с легендарными бродами, по которым русские ратники переправлялись к месту битвы. Фестиваль будет проходить по 16-е сентября включительно, подробная программа - на сайте музея.

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