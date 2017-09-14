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14.09.2017 12:22 В Туле молодым полицейским вручили удостоверения "Вести-Тула"





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Начальник УМВД региона Сергей Галкин напомнил им о большой ответственности, которая возлагается на каждого из них с получением удостоверения сотрудника органов внутренних дел, о важности продолжения лучших традиций тульских стражей правопорядка, о профессиональной чести, а также пожелал им пройти путь от лейтенантов до полковников и генералов.







В региональном управлении МВД России в торжественной обстановке вручили служебных удостоверений молодым сотрудникам, выпускникам ведомственных вузов. Теперь все знания, полученные в вузе, молодые стражи порядка смогут применить в практической деятельности.Начальник УМВД региона Сергей Галкин напомнил им о большой ответственности, которая возлагается на каждого из них с получением удостоверения сотрудника органов внутренних дел, о важности продолжения лучших традиций тульских стражей правопорядка, о профессиональной чести, а также пожелал им пройти путь от лейтенантов до полковников и генералов.

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