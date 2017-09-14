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14.09.2017 11:53 В Тульской области расследуют трагический случай на охоте "Вести-Тула"





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Как выяснилось, 12 сентября, в вечернее время в лесном массиве во время незаконной охоты мужчина принял своего 28-летнего знакомого за животное и выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.





Причинении смерти по неосторожности. В отношении 39-летнего жителя Одоевского района возбуждено уголовное дело.Как выяснилось, 12 сентября, в вечернее время в лесном массиве во время незаконной охоты мужчина принял своего 28-летнего знакомого за животное и выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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