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14.09.2017 11:35 В Туле родителей юных фигуристов поставили перед выбором Алина Фурсенко





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Переходите в хоккей или конькобежный спорт - предложили родителям. Мамы всполошились, начали атаковать спортшколу вопросами, решили, что дело, видимо, в недостатке тренеров и льда. Однако, оказалось, что для того, чтобы попасть в заветную послеобеденную группу одного желания мам недостаточно. Нужны спортивные результаты. По словам директора СДЮСШОР «Дельфин» Александра Пышьева, «…мы не должны забывать о том, что в школе олимпийского резерва, а этот статус просто так не дается, занимаются только спортом. Это не кружок, это не секция, это группа спортивной подготовки».



Флип, риттербергер, аксель – сегодня на льду своеобразный экзамен. Все на глазах родителей. Оценки ставят, но главная цель – отобрать лучших в группу, которая будет заниматься в 13:15. «Она для детей, которые уже выполнили разряды Если они за три года не научились делать необходимые элементы, о чем мы можем говорить?», - рассказывает президент Тульской областной федерации фигурного катания на коньках Ирина Назарова. Иными словами, как в любом виде спорта - нормативы. И ради результатов чем-то приходится жертвовать.



«Мы, конечно же, будем урегулировать все нюансы, чтобы все могли заниматься, и всем было удобно. Будем искать новых тренеров, чтобы результаты в этом виде спорта были лучше. У нас, наконец, началось строительство новой большой ледовой арены», - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. На ней уж может найтись время и для спортсменов-спартанцев и для тех, кто занимается спокойно и для души. И лед засверкает только под коньками, а между тренерами, родителями и юными фигуристами – растает.





Три года дети Елены Жуковой и Оксаны Марковой грезили фигурным катанием и не пропускали тренировки, трижды в неделю, в 8 утра. Но потом малыши доросли до школы, но время занятий для них не сдвинулось. «Мы, знали, что есть время на 13:15 и были уверены, что когда дети пойдут в школу оно будет предоставлено нашим детям. Но нам сказали, что на это время лед занят», - говорит мама юной фигуристки-первоклассницы Елена Жукова.Переходите в хоккей или конькобежный спорт - предложили родителям. Мамы всполошились, начали атаковать спортшколу вопросами, решили, что дело, видимо, в недостатке тренеров и льда. Однако, оказалось, что для того, чтобы попасть в заветную послеобеденную группу одного желания мам недостаточно. Нужны спортивные результаты. По словам директора СДЮСШОР «Дельфин» Александра Пышьева, «…мы не должны забывать о том, что в школе олимпийского резерва, а этот статус просто так не дается, занимаются только спортом. Это не кружок, это не секция, это группа спортивной подготовки».Флип, риттербергер, аксель – сегодня на льду своеобразный экзамен. Все на глазах родителей. Оценки ставят, но главная цель – отобрать лучших в группу, которая будет заниматься в 13:15. «Она для детей, которые уже выполнили разряды Если они за три года не научились делать необходимые элементы, о чем мы можем говорить?», - рассказывает президент Тульской областной федерации фигурного катания на коньках Ирина Назарова. Иными словами, как в любом виде спорта - нормативы. И ради результатов чем-то приходится жертвовать.«Мы, конечно же, будем урегулировать все нюансы, чтобы все могли заниматься, и всем было удобно. Будем искать новых тренеров, чтобы результаты в этом виде спорта были лучше. У нас, наконец, началось строительство новой большой ледовой арены», - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. На ней уж может найтись время и для спортсменов-спартанцев и для тех, кто занимается спокойно и для души. И лед засверкает только под коньками, а между тренерами, родителями и юными фигуристами – растает.











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