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НОВОСТИ | Общество



14.09.2017 11:03 Туляки смогут напрямую задать вопросы городским чиновникам
Виталий Моторин



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Поздним вечером, большое фойе городского концертного зала забито полностью. И не удивительно, ведь именно сюда пришли горожане, чтобы решить или задать любой проблемный вопрос. Будь то ЖКХ и капремонт. Или же благоустройство и асфальтирование дворов.

Отдельно тем кто хочет привести в порядок свой двор в следующем году напоминали, что заявки нужно успеть подать до 15 октября года текущего. Но, пожалуй, главный вопрос касался городских пробок и развития дорожной сети областной столицы. Проектов, исчисляемых сотнями миллионов рублей, в областной столице несколько. «Это вторая очередь Восточного обвода, строительство дороги вдоль улицы Хворостухина, возведение платного моста через Упу», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Серия подобных встреч с жителями всех городских округов проходит в Туле каждые три-четыре месяца. На них традиционно работают представители всех управлений и отделов городской администрации. В этом месяце данная встреча была первой. До конца сентября в разных районах города должно пройти еще шесть подобных. Можно готовить свои вопросы.
















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