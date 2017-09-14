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НОВОСТИ | Общество



14.09.2017 10:41 Алексей Дюмин получил подарок от детей
Алексей Еремин



| фото |
Этого праздника малышам из «Головеньковского дома-интерната» долго ждать не пришлось. В конце июня у них в гостях побывал глава региона, именно тогда дети попросили губернатора подарить им детскую площадку. И вот спустя всего несколько недель обещание выполнено и даже перевыполнено. Долгожданный спортивный городок готов.

«Я хочу, чтобы вы активно занимались спортом на этой площадке, чтобы у вас все получалось. Слушайте своих воспитателей, а мы вам будем помогать и приезжать к вам в гости», - сказал глава региона, обращаясь к воспитанникам дома-интерната. Здесь живут особенные дети. Малыши с серьезными отклонениями в развитии, в том числе с проблемами по зрению. В знак благодарности они подарили Алексею Дюмину рисунок, сделанный своими руками.

Около семи тысяч тонн яблок планируют собрать в этом году в садоводческом предприятии «Плава». На сегодняшний день в хозяйстве плодоносят более полумиллиона деревьев. Часть собранного урожая будут запасать в этом строящемся хранилище.

Глава региона пообщался и с сотрудниками предприятия, работающими в цеху обработки и на земле - в яблоневых садах. Урожай в этом году не богатый, но за качество краснеть не придётся, разве что – спелым яблокам. Щекинский район известен фруктами не только в Тульской области, но и далеко и за ее пределами. Тульские яблоки едят и в Московской области, в городе на Неве, и даже в далекой Сибири.















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