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13.09.2017 18:45 Житель Подмосковья подозревается в нанесении тулячке ножевых ранений
Вести-Тула

Житель Подмосковья подозревается в нанесении тулячке ножевых ранений

| фото |
Задержан 47-летний неработающий ранее несудимый житель Московской области по подозрению в нападении на тулячку. Несколько дней назад на улице Лейтейзена в Туле злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом. Потерпевшая была госпитализирована.

Находясь в лечебном учреждении, она назвала приметы нападавшего сотрудникам полиции. Составив примерный портрет злоумышленника, полицейские проводили обход жильцов на территории рядом с местом происшествия, ориентировки с приметами подозреваемого были получены подразделениями полиции не только в Туле, но и в районах региона, проводились иные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

В соцсетях туляки бурно обсуждают появление в областном центре некоего маньяка, который якобы нападает на женщин в ночное время суток с ножом. Однако полицейские опровергают эту информацию. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «других подобных противоправных деяний на территории региона не зафиксировано. Информация в соцсетях о серии подобных преступлений не соответствует действительности».














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