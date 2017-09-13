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13.09.2017 18:16 В Плавском районе досрочно отремонтирован участок трассы «Крым» Вести-Тула





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В ходе ремонта были выполнены работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия, укреплению обочин, приведению в нормативное состояние пересечений и примыканий к трассе. Работы на объекте были начаты в июне этого года и завершены почти с двухмесячным опережением графика.







В Тульской области досрочно отремонтирован участок дороги М2 «Крым». Речь идет об отрезке автомагистрали с 252 по 262 километр в Плавском районе Тульской области.В ходе ремонта были выполнены работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия, укреплению обочин, приведению в нормативное состояние пересечений и примыканий к трассе. Работы на объекте были начаты в июне этого года и завершены почти с двухмесячным опережением графика.

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