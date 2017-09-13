НОВОСТИ | Общество







13.09.2017 18:09 В Тульской области ожидаются грозы Вести-Тула





| фото |



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.



В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном. Не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего.



По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 13 сентября 2017 года на территории Тульской области местами ожидаются грозы с порывами ветра до 12-17 м/с.Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном. Не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего.

Читать @gtrktula

















