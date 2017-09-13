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13.09.2017 17:14 Агентство «Fitch» сообщило о взвешенной финансовой политике Тульской области Вести-Тула





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Эксперты отмечают, что экономика региона имеет преимущества благодаря хорошо диверсифицированной промышленности, и прогнозируют экономический рост в регионе в 2017-2018 годах.



Впервые рейтинг «ВВ» прогноз «Стабильный» был присвоен Тульской области рейтинговым агентством Fitch в 2013 году и, несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию в целом по стране, не меняется. Это свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.



Эксперты рейтингового агентства «Fitch» подтвердили устойчивый характер развития экономики и финансовой системы Тульской области.Эксперты отмечают, что экономика региона имеет преимущества благодаря хорошо диверсифицированной промышленности, и прогнозируют экономический рост в регионе в 2017-2018 годах.Впервые рейтинг «ВВ» прогноз «Стабильный» был присвоен Тульской области рейтинговым агентством Fitch в 2013 году и, несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию в целом по стране, не меняется. Это свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.

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