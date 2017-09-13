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13.09.2017 16:39 Тайваньский хор приехал на творческую встречу с тульскими коллегами Вести-Тула





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Как рассказал художественный руководитель и дирижер Тульского государственного хора Александр Соловьёв, «они привезли композиторов своей национальной школы. Даже неподготовленный слушатель поймёт, насколько высокого профессионального уровня этот коллектив. Это очень важная площадка для обмена творческим опытом. Концерт в Дворянском собрании можно трактовать как творческую встречу».



Знаменитый Тайваньский хор спел на тульской сцене. Выступление прошло в Доме дворянского собрания совместно с Тульским государственным хором в рамках дружественного визита. Сегодня тайваньский коллектив - один из наиболее известных в мире, он побывал на всех континентах и выступал практически на всех мероприятиях международного уровня. Его объединение с Тульским хором можно по праву назвать одним из самых значимых событий в культурной жизни города.Как рассказал художественный руководитель и дирижер Тульского государственного хора Александр Соловьёв, «они привезли композиторов своей национальной школы. Даже неподготовленный слушатель поймёт, насколько высокого профессионального уровня этот коллектив. Это очень важная площадка для обмена творческим опытом. Концерт в Дворянском собрании можно трактовать как творческую встречу».





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