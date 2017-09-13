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13.09.2017 15:51 В Алексине водитель набросился с кулаками на инспектора ДПС Вести-Тула





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Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская сообщила, что «водитель нанёс несколько ударов рукой инспектору ДПС по голове и руке. Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алексина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Санкции статьёй предусмотрены различные, в том числе штраф или лишение свободы на срок до пяти лет».



Пьяный водитель в Тульской области набросился с кулаками на сотрудника ДПС. Алексинский инспектор в минувшую субботу остановил иномарку и предъявил законные требования - выйти из машины и пройти исследование на состояние алкогольного опьянения, после чего автомобилист начал вести себя агрессивно.Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская сообщила, что «водитель нанёс несколько ударов рукой инспектору ДПС по голове и руке. Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Алексина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Санкции статьёй предусмотрены различные, в том числе штраф или лишение свободы на срок до пяти лет».





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