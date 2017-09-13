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13.09.2017 12:51 У туляков не должно быть проблем с отоплением "Вести-Тула"





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По состоянию на 11 сентября 46 управляющих компаний представили паспорта готовности в государственную жилищную инспекцию. А всего их в Туле 56. В общем, должны успеть все. И при налаженном взаимодействии УК с ресурсоснабжающими организациями проблем с теплом у населения быть не должно.







Синоптики пророчат уже к концу недели похолодание, так что готовность городского хозяйства к отопительному сезону на особом контроле у руководства областного центра.По состоянию на 11 сентября 46 управляющих компаний представили паспорта готовности в государственную жилищную инспекцию. А всего их в Туле 56. В общем, должны успеть все. И при налаженном взаимодействии УК с ресурсоснабжающими организациями проблем с теплом у населения быть не должно.

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