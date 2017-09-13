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НОВОСТИ | Общество



13.09.2017 12:27 Ремонт трамвайных путей в Пролетарском округе частично завершен
"Вести-Тула"



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Накануне комиссия городской Думы приняла участие в приемке объектов ремонта улично-дорожной сети города Тулы. В состав комиссии также вошли начальник отдела дорожного хозяйства Андрей Нагайцев, специалисты главного управления по Пролетарскому территориальному округу, представители подрядной организации и инициативная группа жителей.

Они проинспектировали ремонт трамвайных путей по улице Марата (от Ложевой до Каракозова), выполненного подрядной организацией «Строй Монолит Снаб». По итогам выездного совещания был подписан акт приемки выполненных работ. Гарантийный срок составляет четыре года.
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