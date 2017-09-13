НОВОСТИ | Общество







13.09.2017 12:11 Туляки смогут поучаствовать в восстановлении яснополянских лесов "Вести-Тула"





| фото |



В течение сентября и октября на хвойных участках заповедника, заложенных еще Львом Толстым и его женой, а в 2011-2013 годах пострадавших от нашествия жука-типографа, планируется высадить 394 новых елей.



779 хвойных растений энтузиасты вместе с сотрудниками музея уже высадили нынешней весной. Добровольным помощникам гарантировано бесплатное размещение в гостинице и обед. Заезд в гостиницу в пятницу вечером, рабочее время с 9 до 15 часов.





Желающим поработать во славу Ясной Поляны предлагается стать волонтерами в замечательной акции - восстановлении двух с половиной гектаров яснополянских лесов!В течение сентября и октября на хвойных участках заповедника, заложенных еще Львом Толстым и его женой, а в 2011-2013 годах пострадавших от нашествия жука-типографа, планируется высадить 394 новых елей.779 хвойных растений энтузиасты вместе с сотрудниками музея уже высадили нынешней весной. Добровольным помощникам гарантировано бесплатное размещение в гостинице и обед. Заезд в гостиницу в пятницу вечером, рабочее время с 9 до 15 часов.

Читать @gtrktula

















