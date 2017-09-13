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НОВОСТИ | Общество



13.09.2017 11:47 В частном зоопарке в Тульской области разыгрались «шекспировские страсти»
Алина Фурсенко



| фото |
Шекспировские страсти. Любовь, ревность и кровопролитие – в пределах одного бизоньего загона. «У нас было два самца. Один – помесь бизона с зубром. Они начали делить девочек, выживает сильнейший – выжил у нас чистокровный бизон», - рассказывает хозяйка зоопарка Мадина Узунян.

Вмешиваться в такие разборки людям опасное дело. Зато теперь уже в гареме ждут потомства. Зоопарк, в котором теперь почти полторы тысячи животных начинался, с желания семейства Узунян завести страусов - павлины, цесарки и голуби в их подмосковном доме были, а чтобы завести крупных экзотических красавцев – пришлось построить ферму. Было это 6 лет назад. Теперь одиннадцать гектаров заселены гуще, чем африканские джунгли. И даже дети заката, фламинго радостно хлопают розовыми крыльями на алексинской земле.

Купаются, стоят на одной ноге и очень радуются дождю. Лето у розовых фламинго такое же, как дома, беззаботное, но зимой отсюда придется переехать в место потеплее, закрытое помещение. И если у попугайчиков и других ярких птиц с окраской все просто, то розовым фламинго постоянно нужно подкреплять свое оперение, а для этого есть морковку, свеклу, креветки – в общем, все, в чем есть ярко-красный цвет.

Красивые, стройные, флегматичные и нежные. Без воды никуда– начинают трескаться лапы, и чтоб в бассейне не меньше 10 градусов. Для избалованных теплом созданий здесь ускоренными темпами строят зимний домик. Кроме фламинго туда переедут черные лебеди и разрушители крыши «Зенит-арены», бакланы. Кстати, как уверяют хозяева зоопарка, на их имущество пока не покушаются.

Призывают к порядку хулиганов восемь работников фермы, серьезные анализы везут в Москву, но на обычный осмотр и прививки ветеринаров приглашают из Алексина. Кстати, не у каждого пернатого и хвостатого был ветпаспорт.

Есть здесь и те, кто мирно бродил по пустыне. Не столько культурные, сколько хитрые – быстро стали любимчиками у посетителей и выпрашивают самые вкусные угощения. А в дни каникул гостей здесь немало – до ста человек в день. Кормить зверье не запрещается, только приходится следить, чтоб никто сам не стал обедом. Полуторагодовалые медведи Маша и Миша, конечно, милы, но зевать с ними не стоит. В их рационе по ведру каши с мясом утром и вечером.

Ужасные сладкоежки эти медведи – признаются хозяева. Пока самая прожорливая в зоорпарке – вот эта парочка, но хозяева уже помышляют о том, чтобы приобрести царя зверей - льва. Но пока владения обходит главный гарант спокойствия на ферме – терьер Гномик. Не боится ни оленей, ни бизонов. Разве что котят.

















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