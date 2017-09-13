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13.09.2017 11:27 Тульская область стала лидером по возрождению сельских клубов Виталий Моторин





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Здание сельского клуба, в основанной шесть с половиной веков назад Крапивне когда-то было домом купцов Тимофеевых - одни своды чего стоят. Но не знавшее ремонта почти полвека в последние годы оно встречало гостей отнюдь не благородной стариной.



Актовый зал с новой сценой, танцплощадка, ремонт фасада и кровли - подобным образом в регионе отремонтируют пятнадцать сельских домов культуры. Еще девять, подобно Узловскому, построят с нуля. И это планы только на текущий год. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…всего в программе 35 объектов в 18 муниципальных образованиях Тульской области. В регионе такого масштабного проекта не реализовывалось никогда. Тульская область в 2017 году лидер и по количеству объектов, и по количеству привлеченных средств из различных бюджетов».



335 миллионов рублей - таков общий бюджет этой программы, которая призвана сделать культуру доступнее для 51 тысячи сельских жителей нашего региона. Уже понятно что без участия в ней, этот культурный ренессанс был бы не возможен. Та же Крапивна, где меньше тысячи жителей, двенадцать миллионов, выделенных на клуб, не нашла бы никогда. «У нас годовой бюджет намного меньше этой суммы. – Говорит глава администрации МО Крапивенское Щекинского района Сергей Марендыч. - Так что участие в этой программе - это просто выигрышный лотерейный билет».



Ремонт крапивенского ДК должен завершиться уже к 27 октября, и тогда, уверены местные жители- это здание станет украшением одного из самых древних и красивых мест Тульской области.



Театр, а точнее зрительный зал крапивенского Дома культуры начинался со старой вешалки, продолжался изломанными креслами и отслужившей свой век аппаратурой. Но все это местному ДК больше не нужно, почему и сложено в отдельной комнате. В актовом зале новый ремонт.Здание сельского клуба, в основанной шесть с половиной веков назад Крапивне когда-то было домом купцов Тимофеевых - одни своды чего стоят. Но не знавшее ремонта почти полвека в последние годы оно встречало гостей отнюдь не благородной стариной.Актовый зал с новой сценой, танцплощадка, ремонт фасада и кровли - подобным образом в регионе отремонтируют пятнадцать сельских домов культуры. Еще девять, подобно Узловскому, построят с нуля. И это планы только на текущий год. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…всего в программе 35 объектов в 18 муниципальных образованиях Тульской области. В регионе такого масштабного проекта не реализовывалось никогда. Тульская область в 2017 году лидер и по количеству объектов, и по количеству привлеченных средств из различных бюджетов».335 миллионов рублей - таков общий бюджет этой программы, которая призвана сделать культуру доступнее для 51 тысячи сельских жителей нашего региона. Уже понятно что без участия в ней, этот культурный ренессанс был бы не возможен. Та же Крапивна, где меньше тысячи жителей, двенадцать миллионов, выделенных на клуб, не нашла бы никогда. «У нас годовой бюджет намного меньше этой суммы. – Говорит глава администрации МО Крапивенское Щекинского района Сергей Марендыч. - Так что участие в этой программе - это просто выигрышный лотерейный билет».Ремонт крапивенского ДК должен завершиться уже к 27 октября, и тогда, уверены местные жители- это здание станет украшением одного из самых древних и красивых мест Тульской области.











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