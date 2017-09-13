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13.09.2017 11:09 В Тульской области по незаконной уличной торговле ударят рублем Мария Кузнецова





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Сегодня нарушители должны заплатить в казну от пятисот до полутора тысяч рублей. Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, «…наши штрафы одни из самых низких. Коллеги из других регионов говорят - только размер штрафа и безукоризненное выполнение закона позволят победить такое зло, как несанкционированная торговля».



Власти поясняют, что цель - не собрать больше с нарушителей, а убрать незаконную торговлю как класс. Предлагается штрафовать граждан на сумму от 1000 до 5000 рублей. А должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей. Тем, кто попал в поле зрения первый-второй раз - предупреждение. Комитет по предпринимательству предложил позаботиться о пенсионерах-дачниках. «Мы готовы помочь в организации цивилизованных торговых мест. Мы готовы работать с сетевыми торговыми компаниями с тем, чтобы разрешить торговлю на прилегающей к ним территории», - говорит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.



Так ли хороши те места, которые предлагают для торговли муниципалитеты? Как отличить – своим ли человек торгует, или перепродает магазинное? Почему штрафы накладывают, но не могут взыскать? Все эти вопросы обсудили участники совета. И в итоге решили, что штрафы все-таки нужно повышать. Общественный совет поддержал принятие закона. Дума рассмотрит его в осеннюю сессию.

Нам кажется: незаконная торговля - это бабушки с любовно выращенной морковкой. Однако по статистике среди нарушителей - тех, на кого администрации налагают штрафы - пенсионеров почти нет. Например, в Туле палатки и прилавки разворачивают мужчины среднего возраста, получая штрафы по 15-20 раз за год. «Они торгуют в основном бахчевыми, фальшивым золотом, текстилем и так далее», - возмущается депутат Тульской областной Думы Владимир Абакумов.Сегодня нарушители должны заплатить в казну от пятисот до полутора тысяч рублей. Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, «…наши штрафы одни из самых низких. Коллеги из других регионов говорят - только размер штрафа и безукоризненное выполнение закона позволят победить такое зло, как несанкционированная торговля».Власти поясняют, что цель - не собрать больше с нарушителей, а убрать незаконную торговлю как класс. Предлагается штрафовать граждан на сумму от 1000 до 5000 рублей. А должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей. Тем, кто попал в поле зрения первый-второй раз - предупреждение. Комитет по предпринимательству предложил позаботиться о пенсионерах-дачниках. «Мы готовы помочь в организации цивилизованных торговых мест. Мы готовы работать с сетевыми торговыми компаниями с тем, чтобы разрешить торговлю на прилегающей к ним территории», - говорит председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.Так ли хороши те места, которые предлагают для торговли муниципалитеты? Как отличить – своим ли человек торгует, или перепродает магазинное? Почему штрафы накладывают, но не могут взыскать? Все эти вопросы обсудили участники совета. И в итоге решили, что штрафы все-таки нужно повышать. Общественный совет поддержал принятие закона. Дума рассмотрит его в осеннюю сессию.











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