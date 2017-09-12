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12.09.2017 19:09 Жителей Богородицка удивил странный цвет воды в пруду Вести-Тула





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Вот как прокомментировал нам по телефону эту ситуацию глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин: «Это технический пруд. Рыбалка и купание на этом объекте запрещены. Цвет – это реакция водорослей, которые запускаются для очистки воды. Со своей стороны мы всё равно взяли пробы».



Следующие фото попали к нам в редакцию от жителей Богородицкого района. На кадрах вода в водоёме имеет уж совсем не естественный цвет. Как оказалось, это пруд в посёлке Товарковский. Водоём не естественного происхождения, это техническое сооружение, которое использует местный сахарный завод. Более того, такой цвет воды - результат его очистки.Вот как прокомментировал нам по телефону эту ситуацию глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин: «Это технический пруд. Рыбалка и купание на этом объекте запрещены. Цвет – это реакция водорослей, которые запускаются для очистки воды. Со своей стороны мы всё равно взяли пробы».









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