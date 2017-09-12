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12.09.2017 18:58 Тулячка предложила губернатору проект создания бизнес-школы Вести-Тула





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По словам министра строительства и ЖКХ, газ будет проведён к сентябрю следующего года. Также на приёме был дан ответ жительнице посёлка Товарковский о предоставлении квартир по программе переселения из аварийного жилищного фонда.



А тулячка обратилась к губернатору с просьбой предоставления помещения для размещения бизнес-школы для подростков и взрослых. Как считает Ольга Заварницына, «на сегодняшний день есть подростки, которые не ходят в спортивные секции, не пойдут в Кванториум, так как это техническое направление. Зато они интересуются бизнесом, интернет-направлением».



Алексей Дюмин ответил, что «начать можно с бизнес-инкубатора, а параллельно начать оформление большего помещения, но нужно понимать, на какие средства вы будете жить».



«Если они готовы работать как общественная организация, без получения прибыли, то мы готовы рассмотреть возможность грантовой поддержки. Может быть, с этого начать», - посоветовал глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Сегодня глава региона провёл приём граждан. Одна из заявительниц приехала к Алексею Дюмину из Чекалина с вопросом о сроках газификации улицы Стрелецкой. Там голубое топливо люди ждут уже 15 лет, обращались в разные инстанции, но до сих пор ответа не было. Вопрос был взят на контроль.По словам министра строительства и ЖКХ, газ будет проведён к сентябрю следующего года. Также на приёме был дан ответ жительнице посёлка Товарковский о предоставлении квартир по программе переселения из аварийного жилищного фонда.А тулячка обратилась к губернатору с просьбой предоставления помещения для размещения бизнес-школы для подростков и взрослых. Как считает Ольга Заварницына, «на сегодняшний день есть подростки, которые не ходят в спортивные секции, не пойдут в Кванториум, так как это техническое направление. Зато они интересуются бизнесом, интернет-направлением».Алексей Дюмин ответил, что «начать можно с бизнес-инкубатора, а параллельно начать оформление большего помещения, но нужно понимать, на какие средства вы будете жить».«Если они готовы работать как общественная организация, без получения прибыли, то мы готовы рассмотреть возможность грантовой поддержки. Может быть, с этого начать», - посоветовал глава администрации Тулы Евгений Авилов.





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