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12.09.2017 18:36 Трагедия в Ефремове могла произойти из-за угарного газа Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается отравление угарным газом».



В одной из квартир в Ефремове было обнаружено тело 35-летней женщины без признаков насильственной смерти. Двое её несовершеннолетних детей госпитализированы. На месте происшествия работали следователи, которые пока говорят о предварительной версии случившегося.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается отравление угарным газом».







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