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НОВОСТИ | Общество



12.09.2017 17:47 Некоторые туляки вновь открыли пляжный сезон
Анастасия Октябрьская

Некоторые туляки вновь открыли пляжный сезон

| фото |
Сегодняшний по-настоящему летний день обещает стать самым жарким за последние 10 лет и побить все рекорды. Прошлый был зафиксирован 12 сентября 2001 года – на термометрах было плюс 25 градусов. Синоптики прогнозировали, что сегодня в обеденные часы воздух в областном центре прогреется до 26.

Центральный парк культуры и отдыха имени Петра Петровича Белоусова. Большой пруд. Летом здесь было не протолкнуться, как на Черноморском побережье. Сегодня здесь посвободнее, но нашлись смельчаки, которые отважились окунуться.

Хорошего понемножку, говорит нам леди осень. Завтра по прогнозам уже дождь и всего 18-20 тепла. Плюс ко всему, сегодня ночью начнется сильная магнитная буря













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