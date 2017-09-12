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НОВОСТИ | Общество



12.09.2017 17:30 Общественная палата Тульской области напомнила НКО о президентских грантах
Вести-Тула

Общественная палата Тульской области напомнила НКО о президентских грантах

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Как получить грант президента на развитие гражданского общества в 2017 году? Сегодня этой теме была посвящена пресс-конференция, организованная Общественной палатой Тульской области. Сейчас проходит приём заявок уже на второй конкурс в этом году. Он продлится до 29 сентября.

В связи с большим количеством участников на первом конкурсе его нынешний бюджет увеличен вдвое и составляет более 4 млрд. рублей. К участию принимаются проекты некоммерческих организаций по таким направлениям как социальная поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, проекты в области науки и другие. В первом конкурсе участвовало свыше 6000 организаций со всей России. От Тулы была подана 21 заявка, пять организаций выбраны победителями.

Один из них - проект «Лаборатория тульского потребителя». По словам победителя конкурса грантов Елены Шмелёвой, «проект направлен на мониторинг потребительского рынка, на обучение потребителей – как выбрать товар, как выявить контрафакт».

Сейчас порядок и условия участия в конкурсе значительно упростились. Подать заявку можно на сайте Фонда президентских грантов. Сейчас есть три направления по суммам: до 500 тысяч рублей, если проект реализуется в пределах города, до 3 миллионов – региональный проект, свыше 3 миллионов».
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