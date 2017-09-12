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12.09.2017 16:04 В Тульской области мотоциклист погиб в ДТП, совершая обгон Вести-Тула





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На 4-м километре автодороги Алексин-Егнышевка-Ламоново водитель вазовской «девятки» съехал с дороги в въехал в забор базы отдыха «Заполярье». Водитель пострадал и был госпитализирован.



В Туле на улице Лейтейзена 12-летний мальчик на велосипеде попал под колёса «Шевроле». Подросток переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Юному велосипедисту была оказана помощь в больнице.



На 7-м километре автодороги Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты мотоциклист выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102». Водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, водитель автомобиля госпитализирован.На 4-м километре автодороги Алексин-Егнышевка-Ламоново водитель вазовской «девятки» съехал с дороги в въехал в забор базы отдыха «Заполярье». Водитель пострадал и был госпитализирован.В Туле на улице Лейтейзена 12-летний мальчик на велосипеде попал под колёса «Шевроле». Подросток переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Юному велосипедисту была оказана помощь в больнице.

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