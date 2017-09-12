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12.09.2017 13:28 В Тульской области берут курс на одаренность Мария Кузнецова





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«Занятия будут проходить два раза в месяц. Среди преподавателей, как ведущие специалисты тульского региона, так и из Москвы», - рассказывает директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров. Учитель дома, наставник в центре и куратор в Москве - вот такая формула музыкального успеха. «Центры для одаренных детей должны быть нацелены на то, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя», - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Центр откроется в конце сентября, накануне Международного дня музыки. А через год в Ясной Поляне, на базе школы и бывшего детского дома начнет работать другой центр - школа полного дня для одаренных детей. Отбор уже начался. В поле зрения - участники олимпиад и других конкурсов. Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина, «…к июлю 2018 года порядка восьмидесяти детей станут участниками летней профильной смены. Из них будут отобраны сорок».



Преподавать в школе будут лучшие педагоги школ и преподаватели ВУЗов. Примечательно, что откроется центр в год юбилея - 190 лет со дня рождения одаренного земляка Льва Толстого.

Рояль большой, но он ей покорился. Саше семь лет, играет третий год. За плечами - успешные выступления на конкурсах. Саша учится в школе имени Райхеля, а скоро будет еще и посещать Центр одарённых детей.«Занятия будут проходить два раза в месяц. Среди преподавателей, как ведущие специалисты тульского региона, так и из Москвы», - рассказывает директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров. Учитель дома, наставник в центре и куратор в Москве - вот такая формула музыкального успеха. «Центры для одаренных детей должны быть нацелены на то, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя», - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Центр откроется в конце сентября, накануне Международного дня музыки. А через год в Ясной Поляне, на базе школы и бывшего детского дома начнет работать другой центр - школа полного дня для одаренных детей. Отбор уже начался. В поле зрения - участники олимпиад и других конкурсов. Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина, «…к июлю 2018 года порядка восьмидесяти детей станут участниками летней профильной смены. Из них будут отобраны сорок».Преподавать в школе будут лучшие педагоги школ и преподаватели ВУЗов. Примечательно, что откроется центр в год юбилея - 190 лет со дня рождения одаренного земляка Льва Толстого.









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