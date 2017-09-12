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12.09.2017 13:09 В Тульской области продолжается ремонт дорог "Вести-Тула"





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Что касается областного центра - здесь план ремонта включает в себя 111 дорог. Работы на девяноста трёх из них завершены. 88 объектов принято. На сегодня остаются 12 объектов, работы на которых ещё не начались.







План работ текущего года на автодорогах регионального и местного значения включает в себя 577 объектов. Это 563 участка автодорог, 3 моста, 10 светофорных объектов, а также обустройство освещения на 50-ти километрах автодорог. Выполнение плана по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них составляет 63%.Что касается областного центра - здесь план ремонта включает в себя 111 дорог. Работы на девяноста трёх из них завершены. 88 объектов принято. На сегодня остаются 12 объектов, работы на которых ещё не начались.

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