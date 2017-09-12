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12.09.2017 12:24 Сегодня дан официальный старт региональному вещанию ВГТРК в Первом мультиплексе "Вести-Тула"





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В торжественной церемонии открытия регионального вещания ВГТРК в Первом мультиплексе принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Сегодня информационное поле активно развивается как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. – Сказал глава региона. – Мы живем в век цифровых технологий, и наша область не стоит на месте. Очень важно, что наряду с федеральными новостями наши зрители имели возможность получать и региональные новости. И сегодня мы даем старт региональным новостям нового формата, которые будут транслироваться на нашу область. Хочу пожелать коллективу тульского филиала ВГТРК успехов в работе, а зрителям – больше свежих, интересных и, желательно, позитивных новостей».



Генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть Андрей Романчеко отметил, что «…сегодняшнее событие является частью федеральной программы по развитию телерадиовещанию на 2009-2018 год. Это огромный инфраструктурный проект. За годы реализации программы мы должны построить 5028 объектов. Осталось достроить в районе 200. На территории Тульской области в прошлом году было завершено строительство всех объектов для Первого мультиплекса. Теперь 90% жителей региона могут видеть 10 каналов в цифровом качестве. Локальная врезка для меня лично дорога тем, что такой технологии в мире не существует. Она была разработана российскими специалистами. Теперь будут региональные вставки на "России 1", "России 24" и "Радио России". Всем понятно, что местные новости людей всегда волнуют больше, чем то, что происходит в мире».

Сегодня официально стартует региональное вещание ВГТРК в Первом мультиплексе. Это значит, что теперь тульские "Вести" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" можно смотреть в любой точке региона в любом телевизоре и только в хорошем качестве. Как отметил директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов, «…сегодня очень значимый день для тульского телевидения. В частности, для холдинга ВГТРК. Мы благодарны руководству региона и руководству компании за оказанную помощь».В торжественной церемонии открытия регионального вещания ВГТРК в Первом мультиплексе принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Сегодня информационное поле активно развивается как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. – Сказал глава региона. – Мы живем в век цифровых технологий, и наша область не стоит на месте. Очень важно, что наряду с федеральными новостями наши зрители имели возможность получать и региональные новости. И сегодня мы даем старт региональным новостям нового формата, которые будут транслироваться на нашу область. Хочу пожелать коллективу тульского филиала ВГТРК успехов в работе, а зрителям – больше свежих, интересных и, желательно, позитивных новостей».Генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть Андрей Романчеко отметил, что «…сегодняшнее событие является частью федеральной программы по развитию телерадиовещанию на 2009-2018 год. Это огромный инфраструктурный проект. За годы реализации программы мы должны построить 5028 объектов. Осталось достроить в районе 200. На территории Тульской области в прошлом году было завершено строительство всех объектов для Первого мультиплекса. Теперь 90% жителей региона могут видеть 10 каналов в цифровом качестве. Локальная врезка для меня лично дорога тем, что такой технологии в мире не существует. Она была разработана российскими специалистами. Теперь будут региональные вставки на "России 1", "России 24" и "Радио России". Всем понятно, что местные новости людей всегда волнуют больше, чем то, что происходит в мире».











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