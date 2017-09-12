НОВОСТИ | Общество







12.09.2017 12:05 В центре Тулы ограничат движение в связи с детским праздником "Вести-Тула"





| фото |



Эти цели преследует и сегодняшний праздник, организованный совместно общественной организацией «Юные инспектора дорожного движения» и администрацией города Тулы. Начало в 14 часов на площади Ленина.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, остановка и стоянка всех видов транспортных средств с полудня до 16.00 на площади Ленина и по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, будет запрещена.







Как всегда, с началом учебного года активизируется профилактическая работа, направленная на привлечение внимания населения к вопросам безопасности на дорогах, соблюдению правил дорожного движения, взаимоуважению пешеходов и водителей.Эти цели преследует и сегодняшний праздник, организованный совместно общественной организацией «Юные инспектора дорожного движения» и администрацией города Тулы. Начало в 14 часов на площади Ленина.В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, остановка и стоянка всех видов транспортных средств с полудня до 16.00 на площади Ленина и по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, будет запрещена.

Читать @gtrktula

















