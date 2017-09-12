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12.09.2017 11:59 У тульских клещей открылось «второе дыхание» "Вести-Тула"





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Укусы клещами зарегистрированы в Туле, а также в целом ряде районов региона, например, в Алексинском, Ефремовском, Киреевском. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках и лесополосах. Проведены акарицидные обработки почти девяти сот гектаров территории Тульской области, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.







Словно второе дыхание при наступлении погожих дней обрели и кровососущие. Так, только за прошлую неделю по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 85 человек (из них 19 детей). Всего же с начала сезона с укусами клещей обратилось 2347 человек (из них детей - 785).Укусы клещами зарегистрированы в Туле, а также в целом ряде районов региона, например, в Алексинском, Ефремовском, Киреевском. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках и лесополосах. Проведены акарицидные обработки почти девяти сот гектаров территории Тульской области, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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