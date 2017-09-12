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12.09.2017 11:44 Центральная городская библиотека приглашает на встречу с родственником Толстого "Вести-Тула"





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Сегодня в 16 часов здесь состоится встреча с Андреем Кочубеем - доктором математических наук, вице-президентом благотворительного Фонда Толстого, основанного в 1939-и году в Америке дочерью Толстого - Александрой Львовной. Гостю - потомку Толстых, праправнуку декабриста Сергея Волконского, будет о чем рассказать, а тулякам - о чем спросить.







К 189-летию Толстого приурочено очередное заседание клуба «Яснополянские четверги» в Центральной городской библиотеке на улице Болдина в Туле.Сегодня в 16 часов здесь состоится встреча с Андреем Кочубеем - доктором математических наук, вице-президентом благотворительного Фонда Толстого, основанного в 1939-и году в Америке дочерью Толстого - Александрой Львовной. Гостю - потомку Толстых, праправнуку декабриста Сергея Волконского, будет о чем рассказать, а тулякам - о чем спросить.

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