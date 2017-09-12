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12.09.2017 11:15 В школе имени Райхеля откроют Центр для музыкально одаренных детей "Вести-Тула"





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«Занятия будут проходить два раза в месяц. Среди преподавателей, как ведущие специалисты тульского региона, так и из Москвы», - рассказывает директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров. Учитель дома, наставник в центре и куратор в Москве - вот такая формула музыкального успеха.



Курс на одаренность. В Туле откроется Центр для музыкально одаренных детей в школе имени Райхеля. В нем будут заниматься 45 учеников. Центр откроется в конце сентября, накануне Международного дня музыки.«Занятия будут проходить два раза в месяц. Среди преподавателей, как ведущие специалисты тульского региона, так и из Москвы», - рассказывает директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров. Учитель дома, наставник в центре и куратор в Москве - вот такая формула музыкального успеха.











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