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12.09.2017 10:49 Проект «Тульская набережная» переходит к следующему этапу Елена Панова





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По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «…по итогам работы археологов мы будем иметь либо целую экспозицию, найденных артефактов, либо даже целый небольшой музей, который разместится на улице Металлистов».



Самый обсуждаемый вопрос – транспортный. Улица Металлистов станет пешеходной. Впрочем, такой она и была исторически. А это значит, что автомобильное движение нужно переносить. Закроют Металлистов уже скоро. Чтобы начать подводить коммуникации к старым домам. Водопровод в дореволюционных постройках предусмотрен не был. Транспортный поток примут на себя улицы Союзная, Благовещенская, Черниковский переулок и Крестовоздвиженская площадь. «Предполагается открыть сквозное движение по улице Благовещенской, которая в настоящее время закрыта», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Вообще, транспортный вопрос хоть и сложный, но решаемый. По Менделеевской и Союзной движение грузового транспорта ограничат. На Советской предусмотрят зеленую волну светофоров. Казалось бы, в плотно застроенном историческом центре отыскать свободное место для парковки невозможно. Но площадка, аж, на двести автомобилей нашлась. Стоянку сделают на территории бывшей военной части.



«Проект прошел обсуждение. Поручаю закончить проектно-сметную документацию и приступить к реализации проекта, чтобы мы уложились в те сроки, которые объявили жителям», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к участникам совещания.



На рабочей встрече точку в проекте поставили. Он готов. Теперь предстоят проектно-сметные расчеты. Времени не много. Ведь начало работ на «Тульской набережной» начнется уже в будущем году.





Месяц обсуждений и споров позади. К первоначальному варианту проекта после разговоров с краеведами, представителями общественности и бизнеса, были добавлены новые детали. Одна из них – гидропарк на реке Упе. Там планируют высадить водные растения, на которые можно будет любоваться, гуляя по пешеходным мостам. Но прежде чем начнется строительство новой набережной, на место выйдет археологическая экспедиция. И проведет раскопки. Ведь эта часть города – самая древняя.По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «…по итогам работы археологов мы будем иметь либо целую экспозицию, найденных артефактов, либо даже целый небольшой музей, который разместится на улице Металлистов».Самый обсуждаемый вопрос – транспортный. Улица Металлистов станет пешеходной. Впрочем, такой она и была исторически. А это значит, что автомобильное движение нужно переносить. Закроют Металлистов уже скоро. Чтобы начать подводить коммуникации к старым домам. Водопровод в дореволюционных постройках предусмотрен не был. Транспортный поток примут на себя улицы Союзная, Благовещенская, Черниковский переулок и Крестовоздвиженская площадь. «Предполагается открыть сквозное движение по улице Благовещенской, которая в настоящее время закрыта», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.Вообще, транспортный вопрос хоть и сложный, но решаемый. По Менделеевской и Союзной движение грузового транспорта ограничат. На Советской предусмотрят зеленую волну светофоров. Казалось бы, в плотно застроенном историческом центре отыскать свободное место для парковки невозможно. Но площадка, аж, на двести автомобилей нашлась. Стоянку сделают на территории бывшей военной части.«Проект прошел обсуждение. Поручаю закончить проектно-сметную документацию и приступить к реализации проекта, чтобы мы уложились в те сроки, которые объявили жителям», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к участникам совещания.На рабочей встрече точку в проекте поставили. Он готов. Теперь предстоят проектно-сметные расчеты. Времени не много. Ведь начало работ на «Тульской набережной» начнется уже в будущем году.











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