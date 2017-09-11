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11.09.2017 19:26 На выборах в Богородицке большинство мандатов получили единороссы
Вести-Тула

На выборах в Богородицке большинство мандатов получили единороссы

| фото |
Сегодня были подведены итоги выборов депутатов представительного органа местного самоуправления Богородицка с пятилетним сроком полномочий. Голосование прошло накануне, в единый день голосования. 16 мандатов - у партии «Единая Россия», по одному - у «Справедливой России», «Родины», «ЛДПР». Один мандат получил самовыдвиженец.

По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, «в единый день голосования на территории Богородицка замещались 20 мандатов, явка составила 33,71%. Жалоб и обращений не было, представители политических партий признали итоги выборов».

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьёв, «для партии «Единая Россия» было важно подтвердить свой результат – результат прошлых выборов в Богородицке, выборов в Областную Думу, в Государственную Думу, результат доверия населения Тульской области».

«Выборы в Тульской области становятся всё чище и прозрачнее. Наконец-то, мы строим нормальное правовое общество, в чём заинтересованы все партии и движения, представленные в Российской Федерации», - считает руководитель регионального отделения «ЛДПР» Александр Балберов.

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков говорит, что «это были выборы именно людей, живущих на этой территории, которых знают, знают их дела и поступки. Кто как поработал – тот так и полопал. Люди ходили на встречи и работали вплотную, проводили встречи во дворах».

«Мы довольны итогами выборов в Богородицке, - сообщил и. о. председателя совета регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Дмитрий Шатров. - Да, мы получили один мандат, но мы считаем, что на фоне других парламентских партий – это хороший результат. Пошли по пути не количества, а качества. У нас были три кандидата, один прошёл».

И вот как оценили прошедшую избирательную кампанию в Богородицке самовыдвиженцы, которые не набрали нужного количества голосов избирателей. По словам Аркадия Кондрашова, «баллотировался по четвёртому округу. Не прошёл, но считаю, что избраны люди достойные. Никаких замечаний не обнаружил. Я работаю в сфере ЖКХ и вижу перемены в Богородицке: дороги асфальтируются, жилой фонд подготовлен к зиме».

«Самое главное, что явка была 33,7%, - говорит Юрий Волков. – Это говорит о том, что людям не безразлична жизнь города. Голоса они отдали объективно. С большим отрывом победила партия «Единая Россия», от самовыдвиженцев прошёл один кандидат, который уже был в думе. Я первый раз шёл как самовыдвиженец, не прошёл, но считаю, что дальше нужно более активно участвовать в жизни города, чтобы люди заметили и проголосовали».
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