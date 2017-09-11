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11.09.2017 18:44 Более 50 тульских призывников отправились служить по контракту Вести-Тула





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С этого года ребята со средним профессиональным образованием имеют право выбора - идти служить или по призыву или два года по контракту. Воинские должности сегодняшним новобранцам постарались подобрать согласно их гражданской профессии. Им выдали жетоны, а военные билеты они получат уже на местах в воинской части.



Сегодня состоялась самая массовая отправка призывников из Тульской области в части Западного военного округа. Все эти ребята - 54 человека - идут служить в подмосковный Наро-Фоминск по контракту во вторую Гвардейскую мотострелковую дивизию. Там уже проходят военную службу более ста наших земляков.С этого года ребята со средним профессиональным образованием имеют право выбора - идти служить или по призыву или два года по контракту. Воинские должности сегодняшним новобранцам постарались подобрать согласно их гражданской профессии. Им выдали жетоны, а военные билеты они получат уже на местах в воинской части.





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