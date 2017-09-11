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НОВОСТИ | Общество



11.09.2017 17:39 Тина Канделаки растрясла туляков после праздничной трапезы
Анастасия Октябрьская

Тина Канделаки растрясла туляков после праздничной трапезы

| фото |
Будем честными – картофель самый бесполезный овощ. Но притом такой вкусный, любимый и калорийный. Давайте подсчитаем: в порции жареной картошки в среднем 750 килокалорий. Вприкуску с солёным огурчиком и помидорчиком – ещё плюс 50. Итого 800 килокалорий за один присест. Непозволительная роскошь для тех, кто следит за фигурой.

Проснуться с утра пораньше после Дня города, собраться с силами, надеть спортивный костюм и отправиться на утреннюю пробежку. Массовый забег по историческому центру Тулы удался. С него то и началась воскресная постпраздничная тренировка, которую провёл для туляков федеральный спортивный канал.

Итак, за 3 километра вокруг площади Ленина туляки сожгли около пятисот килокалорий. Ещё 600 – за час кардиотренировки с фитнес-инструктором Тины Канделаки Михаилом Кузнецовым. Растрясали то, что отложилось не в тех местах от субботней праздничной трапезы, на различных площадках – в зонах воркаута, акробатического батута, гребли. Таким образом, можно сказать, утолили аппетит приверженцев всех видов спорта.

А туляки спорт любят. ЗОЖ поддерживают. И если так дело пойдёт и дальше, пора будет задуматься о замене сковороды жареной картошки, скажем, на чан овощного салата.
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