НОВОСТИ | Общество







11.09.2017 17:12 Телесюжет Елены Пановой занял первое место на фестивале «Берега» Вести-Тула





| фото |



В этом году жюри оценивало 170 материалов. Их прислали более 60 телекомпаний и независимых творческих авторов. География обширна: Якутия, Мурманск, Дальний Восток, Забайкалье, Карелия, Северный и Южный Кавказ, города центральной части России. Наша телекомпания представила работу об усадьбе «железнодорожных королей» баронов фон Мекк, что в Венёвском районе. Когда-то дворец был одним из самых великолепных в уезде, а сейчас он на грани исчезновения.



Ещё одна награда - в списке тульского филиала ВГТРК. Работа нашей коллеги Елены Пановой «Остатки былой роскоши» удостоена первого места в номинации «Лучший телевизионный сюжет» на 13-м фестивале телефильмов и программ «Берега». Он прошёл в городе Тарусе Калужской области.В этом году жюри оценивало 170 материалов. Их прислали более 60 телекомпаний и независимых творческих авторов. География обширна: Якутия, Мурманск, Дальний Восток, Забайкалье, Карелия, Северный и Южный Кавказ, города центральной части России. Наша телекомпания представила работу об усадьбе «железнодорожных королей» баронов фон Мекк, что в Венёвском районе. Когда-то дворец был одним из самых великолепных в уезде, а сейчас он на грани исчезновения.







Читать @gtrktula



















