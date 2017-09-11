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|11.09.2017 16:57 В городах Тульской области спели известные группы
|Вести-Тула
К празднованию Дня Тульской области присоединились разные города нашего региона. И, конечно, ничто так не сплачивает людей, как музыка. Например, в Киреевске выступила группа «На-на». Артисты общались со зрителями, приглашали на сцену.
В Суворове собравшихся порадовала группа «ПМ» (старый состав «Премьер-министра»), а в Новомосковске спела Анна Плетнёва из группы «Винтаж». Многие песни были исполнены также вместе со зрителями.
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