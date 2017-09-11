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НОВОСТИ | Общество



11.09.2017 16:47 В День города в центре Тулы сошлись все стихии
Виталий Моторин

В День города в центре Тулы сошлись все стихии

| фото |
Такого Тула ещё не видела. Прямо на главной площади, в самом центре праздничных торжеств - магия воды и света: шоу поющих и сверкающих всеми цветами фонтанов для тысяч пришедших на праздник горожан. Вся эта красота обрамляла повествование о тульской истории, воплощенное на экране с помощью лазера.

Но ещё до того, как центром всеобщего внимания стала сцена, на площади было жарко в прямом смысле слова - физически. Вспышками огня свои полёты над главной площадью украсили мотофристайлеры. Головокружительные сальто, на их языке именуемые бэкфлипами, на высоте 10-12 метров - даже не самое невероятное: во время иных прыжков спортсмены полностью отпускали в полёте свои мотоциклы.

Круги, оставленные на асфальте жжёной резиной, долго будут напоминать горожанам об этом шоу, впрочем кульминация вечера была впереди. Выступление группы «Бандэрос» - настоящий подарок любителям RnB и хип-хопа.

Пожалуй, главным музыкальным подарком стала презентация песни группы «Любэ», которую музыканты посвятили Туле. Эмоциональной точкой праздника стал салют.
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