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11.09.2017 16:09 Из-за аварии в Кимовске без воды остались почти 30 тысяч жителей
Вести-Тула

Из-за аварии в Кимовске без воды остались почти 30 тысяч жителей

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Без водоснабжения в Кимовске остались 1618 домов различной этажности с общим числом жителей более 28 тысяч человек. По предварительной информации, произошло повреждение трубопровода. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в районе происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона.

По словам главы администрации Кимовского района Эдуарда Фролова, «связано это с порывом на водоводе диаметром 100 миллиметров в районе дома 29 по улице Бессолова. Без воды остаются 11 детских садов, детский дом, семь школ. Работают две бригады. Техника, инструмент, специалисты – всё есть. Прогнозное время устранения аварии – 17 часов. Запасы воды по школам, детсадам, социальным учреждениям имеются. Подвоз технической воды организован».
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