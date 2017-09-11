НОВОСТИ | Происшествия







11.09.2017 14:37 Мошенники требовали у туляка 2,5 млн. рублей "Вести-Тула"





| фото |



Как сообщает региональной Управление УМВД, подозреваемые забрали у жертвы 400 тысяч рублей и золотую цепочку, остальные деньги потерпевший должен был передать через несколько дней. Мужчина обратился в полицию.



При попытке получения оставшейся суммы преступники были задержаны. Во время задержания они пытались оказать сопротивление полиции, используя травматическое оружие. В ходе расследования будут установлены все детали противоправного деяния.





Два миллионов 500 тысяч рублей потребовали двое злоумышленников у туляка, занимающегося деятельностью в сфере оборота криптовалюты - биткоинов. В противном случае мужчины обещали сообщить в правоохранительные органы о якобы незаконном заработке.Как сообщает региональной Управление УМВД, подозреваемые забрали у жертвы 400 тысяч рублей и золотую цепочку, остальные деньги потерпевший должен был передать через несколько дней. Мужчина обратился в полицию.При попытке получения оставшейся суммы преступники были задержаны. Во время задержания они пытались оказать сопротивление полиции, используя травматическое оружие. В ходе расследования будут установлены все детали противоправного деяния.

Читать @gtrktula

















