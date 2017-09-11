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11.09.2017 14:21 Предприятия региона стали меньше загрязнять атмосферу? "Вести-Тула"





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Правда, по выборочному статистическому наблюдению, в этом году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями области уменьшились почти на 5%. В итоге на каждого жителя в среднем пришлось 94 кг. Справедливости ради, отметим снижение загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, что, возможно, связано с использованием экологически чистого моторного топлива стандартов Евро-3 и Евро-4.







По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии наибольшее количество загрязняющих веществ обеспечивают выбросы промышленных предприятий городского округа Тулы (почти 45% общего выброса) и Суворовского района (почти 23%). Чуть меньше трети приходится на предприятия Новомосковска, Алексина, Ефремова и Щекинского района.Правда, по выборочному статистическому наблюдению, в этом году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями области уменьшились почти на 5%. В итоге на каждого жителя в среднем пришлось 94 кг. Справедливости ради, отметим снижение загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, что, возможно, связано с использованием экологически чистого моторного топлива стандартов Евро-3 и Евро-4.

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