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11.09.2017 14:00 В краеведческом музее тулякам расскажут о Шамиле "Вести-Тула"





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220-летию имама и посвящена выставка в Тульском областном краеведческом музее. Экспозиция подготовлена сотрудниками Калужского объединенного музея-заповедника, а экспонаты для нее были переданы представителями дагестанской общины Калуги.



Как рассказала заведующая Тульским областным краеведческим музеем Ольга Малолетнева, «…посетители увидят уникальные предметы. В экспозиции выставки замечательные изделия дагестанских мастеров. Это и посуда, и ковры, и многое другое».

Дагестанский привет из Калуги. Оказывается, для народов Северного Кавказа соседняя Калуга - особенное место на карте России: по окончании в 1859-м году долгой Кавказской войны она стала местом жительства Шамиля, их военного, духовного и политического лидера. Здесь в 1866 году он принес присягу на верность русскому царю.220-летию имама и посвящена выставка в Тульском областном краеведческом музее. Экспозиция подготовлена сотрудниками Калужского объединенного музея-заповедника, а экспонаты для нее были переданы представителями дагестанской общины Калуги.Как рассказала заведующая Тульским областным краеведческим музеем Ольга Малолетнева, «…посетители увидят уникальные предметы. В экспозиции выставки замечательные изделия дагестанских мастеров. Это и посуда, и ковры, и многое другое».











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