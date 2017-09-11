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11.09.2017 13:41 Студенты ТулГУ выйдут на «Тропу первака» "Вести-Тула"





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На протяжении всех этих лет основная цель этого захватывающего квеста остаётся неизменной - в игровой и соревновательной форме студенты первого курса знакомятся не только с огромной территорией университета, но и друг с другом, сплачиваются и заряжаются позитивом.



Особенностью этого сезона станет возрождение доброй традиции - забега поколений. Так что не только перваки, но и молодые ветераны смогут побороться за звание сильнейшего среди вторых-пятых курсов. Торжественная церемония открытия в 16 часов в концертном зале ТулГУ.





«Тропа первака». Увлекательная игра-квест уже в двенадцатый раз стартует сегодня в Тульском государственном университете. На этот раз участие в ней примут 1300 первокурсников.На протяжении всех этих лет основная цель этого захватывающего квеста остаётся неизменной - в игровой и соревновательной форме студенты первого курса знакомятся не только с огромной территорией университета, но и друг с другом, сплачиваются и заряжаются позитивом.Особенностью этого сезона станет возрождение доброй традиции - забега поколений. Так что не только перваки, но и молодые ветераны смогут побороться за звание сильнейшего среди вторых-пятых курсов. Торжественная церемония открытия в 16 часов в концертном зале ТулГУ.

Читать @gtrktula

















