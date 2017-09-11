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НОВОСТИ | Общество



11.09.2017 13:27 На набережной Упы туляки смогли отведать картошки и заняться спортом
Алина Фурсенко



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Первый раз такую огромную сковороду туляки изготовили для наших друзей из Тамбова, а она на большой ярмарке взяла да и треснула, наверно не выдержала тоски по родным краям. Потом ее, конечно, отремонтировали, а для туляков, сделали свою, особенную. Больше полутора тонн, 2,5 метра в диаметре, из настоящего чугуна, разогретого до 170 градусов – но зато картошки хватит всем. Аромат такой, что отовсюду потянулись гости, не удержался от угощения и глава региона Алексей Дюмин, правда, официальная делегация быстро смешалась с большой толпой туляков. А картошка – с соленьями.

Передвигаться по парку молодежи получалось медленно – губернатора увлекали то на фотосессию, то на игру – команда «Тарантула» – ребята, играющие в американский футбол, уверили - по духу спорт больше русский. Суровый. Впрочем, амбиций быть столицей такого спорта у Тулы нет.

А вот велостолицей многие уже видят. И не только из-за славной истории велотрека. Денис Ворошнин, например, мечтает посадить всю Тулу на двухколесный транспорт, и уже много сделал для этого. Например, при обсуждении проекта «Тульская набережная» убедил архитектора Олега Шапиро добавить в него велодорожку. А теперь и вовсе выстраивается целый городской маршрут. Из Заречья, от Комсомольского парка дорожка будет выходить сюда на набережную.

Ну а пока на набережной уже расположились множество разных зон – научиться танцам – пожалуйста, устал – приляг, проголодался – это вряд ли, очень уж сытная была картошка. И даже поправить прическу – можно. В день города – в подарок. Подарки дарила даже погода –туляки уже привыкли, раз праздник совпадает с днем столицы, жди дождей, но не в этот раз. Правда, ласковому солнцу были рады не все.

Если гигантская сковорода смогла всех желающих накормить, то чая из 300-литрового самовара тоже хватило всем. Как рассказал владелец царь-самовара Игорь Мальцев, «…13 июня он зарегистрирован как самый высокий в России. Это жаровый самовар, закипает всего за 40 минут из-за уникальной технологии изготовления».

Движение, конечно, жизнь. Оно и позволяет Туле быть такой же молодой. А здесь на набережной особенно слышно, как быстрые потоки несут ее к новому дню рождения – 872-му.


















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