НОВОСТИ | Общество







11.09.2017 13:07 Евгений Авилов потребовал должным образом оборудовать переходы возле школ "Вести-Тула"





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Также на совещании речь зашла о вывозе мусора из частного сектора, было дано поручение проверить, у всех ли жителей заключены договоры на вывоз. «Если договоры заключены, а мусор не вывозится, то нужно решать вопрос с оператором – либо менять кратность вывоза, либо менять оператора», - подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.



«Тула с каждым днем молодеет и хорошеет, и в свой 871-й день рождения смогла порадовать туляков и гостей города». Это сегодня отметил глава Юрий Цкипури на городском оперативном совещании. Праздники праздниками, но работы по благоустройству никто не отменял. В Туле ремонтируют дороги и тротуары, борются с несанкционированной торговлей.Также на совещании речь зашла о вывозе мусора из частного сектора, было дано поручение проверить, у всех ли жителей заключены договоры на вывоз. «Если договоры заключены, а мусор не вывозится, то нужно решать вопрос с оператором – либо менять кратность вывоза, либо менять оператора», - подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.











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