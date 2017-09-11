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11.09.2017 12:54 Тула получила роскошный подарок ко Дню города Виталий Моторин





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«В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля студия Грекова подготовила проекты того, что может быть представлено в рамках празднования в 2020-ом году. В первую очередь речь идет о большой панораме осады Тульского кремля ханом Девлет Гереем. Эта битва показала, что кремль всегда будет стоять неприступной стеной», - говорит заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.



«21 июня 1552 года хан Девлет Герей подошел к стенам Тулы. Горнизон был не более 200-300 человек. Туляки не открыли ворота кремля, а предпочли обороняться», - рассказывает художественный руководитель студии военных художников имени М.Б. Грекова Александр Сытов.



Памятник Ивану Грозному, пославшему на помощь Туле войска, может появиться в городе Чекалине, в прошлом именовавшемся Лихвином. Кроме того, к 500-летию Тульского кремля намечены и большие работы в малых городах Тульской области. Вот, например, эскиз реконструкции центра села Крапивна Щекинского района. Оно входило в легендарную засечную черту.



Продолжить и даже вывести подобное сотрудничество с Министерством обороны на новый уровень, призвано подписанное соглашение. Его первые плоды - уже открытая выставка проработает в Тульском кремле месяц.



Застывшая на холстах современная военная техника и этюды военных лет встречают зрителей новой выставке в Тульском кремле на входе и, увлекая к центру экспозиции, подводят к главному ее экспонату - грандиозной диораме Крещения в Херсонесе Князя Владимира. Это подарок тулякам от студии военных художников Министерства обороны ко Дню города. Впрочем, их проекты посвящаются не только ближайшим праздникам.«В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля студия Грекова подготовила проекты того, что может быть представлено в рамках празднования в 2020-ом году. В первую очередь речь идет о большой панораме осады Тульского кремля ханом Девлет Гереем. Эта битва показала, что кремль всегда будет стоять неприступной стеной», - говорит заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.«21 июня 1552 года хан Девлет Герей подошел к стенам Тулы. Горнизон был не более 200-300 человек. Туляки не открыли ворота кремля, а предпочли обороняться», - рассказывает художественный руководитель студии военных художников имени М.Б. Грекова Александр Сытов.Памятник Ивану Грозному, пославшему на помощь Туле войска, может появиться в городе Чекалине, в прошлом именовавшемся Лихвином. Кроме того, к 500-летию Тульского кремля намечены и большие работы в малых городах Тульской области. Вот, например, эскиз реконструкции центра села Крапивна Щекинского района. Оно входило в легендарную засечную черту.Продолжить и даже вывести подобное сотрудничество с Министерством обороны на новый уровень, призвано подписанное соглашение. Его первые плоды - уже открытая выставка проработает в Тульском кремле месяц.











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