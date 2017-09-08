Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.09.2017 19:14 Под Тулой прошел турнир по практической стрельбе
Татьяна Голубова



| фото |
22 октября 2014 года группа капитана Романа Стащенко в ходе выполнения боевой задачи попала в засаду. Благодаря решительным и смелым действиям, воинам удалось сдержать натиск противников и не дать им совершить маневр. Именно в его честь сегодня прошел уже традиционный турнир по практической стрельбе.

Построение, торжественные речи, поднятие флага. Соревнования по стрельбе проходят уже третий год в рамках увековечивания памяти погибших сотрудников органов безопасности. «Тяжело, конечно, терять родственников, боевых товарищей. Важно, что память о них жива, благодаря таким соревнованиям», - говорит брат погибшего героя Станислав Стащенко.

Здесь одно из главных правил бойцов спецподразделений - «не стрелять в бабушку». На сленге так называют мишень заложника, вырезанную из светлого куска картона, все остальные цели выглядывают из-за нее, это злодеи и преступники. Участником турнира нужно уничтожить их быстро и аккуратно

Как рассказал старший инструктор стрелкового клуба «Динамо» Владислав Трошин, «В соревнованиях участвуют двенадцать команд из ЦФО. Одно из главных целей – обмен опытом, получение новых знаний для сотрудников каждого подразделения».
Штрафами и дисквалификацией караются заступы или нарушения правил пользования оружием. На бегу, в прыжке и все это на время. Главная задача – попасть точно в цель. Такими заданиями проверяется внимание¸ реакция и хладнокровие бойца. Без этих навыков он не сможет сделать точный выстрел. Конечно, на соревнованиях будет второй шанс поразить цель, но все же погрешности нужно свести к нулю, ведь в реальном бою такого шанса не будет.





























АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.