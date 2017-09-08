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08.09.2017 19:14 Под Тулой прошел турнир по практической стрельбе Татьяна Голубова





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Построение, торжественные речи, поднятие флага. Соревнования по стрельбе проходят уже третий год в рамках увековечивания памяти погибших сотрудников органов безопасности. «Тяжело, конечно, терять родственников, боевых товарищей. Важно, что память о них жива, благодаря таким соревнованиям», - говорит брат погибшего героя Станислав Стащенко.



Здесь одно из главных правил бойцов спецподразделений - «не стрелять в бабушку». На сленге так называют мишень заложника, вырезанную из светлого куска картона, все остальные цели выглядывают из-за нее, это злодеи и преступники. Участником турнира нужно уничтожить их быстро и аккуратно



Как рассказал старший инструктор стрелкового клуба «Динамо» Владислав Трошин, «В соревнованиях участвуют двенадцать команд из ЦФО. Одно из главных целей – обмен опытом, получение новых знаний для сотрудников каждого подразделения».

Штрафами и дисквалификацией караются заступы или нарушения правил пользования оружием. На бегу, в прыжке и все это на время. Главная задача – попасть точно в цель. Такими заданиями проверяется внимание¸ реакция и хладнокровие бойца. Без этих навыков он не сможет сделать точный выстрел. Конечно, на соревнованиях будет второй шанс поразить цель, но все же погрешности нужно свести к нулю, ведь в реальном бою такого шанса не будет.









22 октября 2014 года группа капитана Романа Стащенко в ходе выполнения боевой задачи попала в засаду. Благодаря решительным и смелым действиям, воинам удалось сдержать натиск противников и не дать им совершить маневр. Именно в его честь сегодня прошел уже традиционный турнир по практической стрельбе.Построение, торжественные речи, поднятие флага. Соревнования по стрельбе проходят уже третий год в рамках увековечивания памяти погибших сотрудников органов безопасности. «Тяжело, конечно, терять родственников, боевых товарищей. Важно, что память о них жива, благодаря таким соревнованиям», - говорит брат погибшего героя Станислав Стащенко.Здесь одно из главных правил бойцов спецподразделений - «не стрелять в бабушку». На сленге так называют мишень заложника, вырезанную из светлого куска картона, все остальные цели выглядывают из-за нее, это злодеи и преступники. Участником турнира нужно уничтожить их быстро и аккуратноКак рассказал старший инструктор стрелкового клуба «Динамо» Владислав Трошин, «В соревнованиях участвуют двенадцать команд из ЦФО. Одно из главных целей – обмен опытом, получение новых знаний для сотрудников каждого подразделения».Штрафами и дисквалификацией караются заступы или нарушения правил пользования оружием. На бегу, в прыжке и все это на время. Главная задача – попасть точно в цель. Такими заданиями проверяется внимание¸ реакция и хладнокровие бойца. Без этих навыков он не сможет сделать точный выстрел. Конечно, на соревнованиях будет второй шанс поразить цель, но все же погрешности нужно свести к нулю, ведь в реальном бою такого шанса не будет.









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