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08.09.2017 18:55 В Туле подводят итоги обсуждения проектов набережной "Вести-Тула"





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Как рассказала генеральный директор архитектурного бюро «Wowhaus» Анна Ищенко, «…предложений было очень много. Мы старались услышать все группы населения. Нам очень понравилось предложение тульских архитекторов и краеведов устроить на Упе гидропарк».





Итоги обсуждения проекта «Тульская набережная» подвели сегодня в здании регионального правительства. По результатам многочисленных встреч с предпринимателями и общественностью в план были внесены различные коррективы. Все мнения услышаны, однако не всем удалось угодить.Как рассказала генеральный директор архитектурного бюро «Wowhaus» Анна Ищенко, «…предложений было очень много. Мы старались услышать все группы населения. Нам очень понравилось предложение тульских архитекторов и краеведов устроить на Упе гидропарк».







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